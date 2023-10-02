Глава Литовских аэропортов: очереди в Вильнюсском аэропорту - результат нехватки персонала

"Я бы не хотел вдаваться в подробности, поскольку, как я упоминал, мы еще не получили выводы, но мы следим за факторами риска – с учетом их мы пересматриваем процедуры, которые применяются при контроле пассажиров, багажа, ручной клади, регистрированного багажа", – сказал LRT Барткус.
"В литовской авиации постоянно проводят аудиты, я поэтому не придаю значения тем или иным проверкам, но если говорить о последнем, то мы еще не получили выводы, я не думаю, поэтому, что мы должны принимать эту причину, как основную", – сказал Барткус.
Барткус сказал, что большие очереди показали - в Вильнюсском аэропорту не хватает работников.
"Ужесточение проверки всего на несколько секунд удлиняет процедуру проверки пассажиров, но это влияние показывает, что тут нужно больше ресурсов, чтобы проверка не длилась дольше, чем привыкли пассажиры", – заметил он.
Барткус подчеркнул, что на очереди в терминале подействовал и тот факт, что авиасезон еще не завершился – количество пассажиров в октябре будет таким же, как в августе.
"Надо учитывать, что летний сезон еще не завершился, если сравнивать потоки пассажиров, которые были летом, и которые наблюдаются сейчас, то сентябрь-октябрь охватывает два больших сегмента пассажиров", – сказал он.
Литовские аэропорты 29 сентября сообщили, что пик пассажиров в Вильнюсе наблюдается три раза в день: в 4-6 ч., в 11-14 ч. и вечером в 17-20 ч.