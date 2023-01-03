"Такой сценарий (когда в Литве потребовалась бы обязательная экономия электроэнергии – ELTA) трудно себе представить. Текущее максимальное потребление в Литве составляет 2200 МВт (в очень холодную зиму), но только через соединения из других стран мы можем экспортировать 2 тыс. МВт, еще у нас порядка 4 тыс. МВт установленных внутренних мощностей", - сказал во вторник радио LRT Р. Масюлис.
По его словам, электричества в Литве "полностью хватает и будет хватать".
"Мы действительно находимся в безопасном положении, такой сценарий трудно себе представить. Разве что, кроме особых, незапланированных сценариев, например, в случае войны", - сказал он.
По словам Р. Масюлиса, в случае кризиса, когда подача электроэнергии должна быть ограничена, в Литве будет применяться заранее подготовленный план.
"Этот план существовал всегда, у энергетиков он есть. Если кризисная ситуация, отключения (электроэнергии – ELTA) начинаются, грубо говоря, с промышленных предприятий, с коммерческих, жители и другие важные учреждения – в последнюю очередь", - сказал директор "Litgrid".
Чтобы снизить потребление и цену электроэнергии в Литве, Р. Масюлис предложил сократить потребление электроэнергии в часы пика – с 9 до 11 час. утром и с 17 до 19 час. вечером.
"Если бы люди немного изменили свои привычки, под это подстроились бы компании, это был бы лучший эффект в снижении цен на электроэнергию. В эти пиковые часы цена растет больше всего", - сказал Р. Масюлис.
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