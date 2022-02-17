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После того, как Центробанк Литвы указал финансовым учреждениям страны подготовиться к вероятным перебоям в электроснабжении и кибернетическим атакам, глава литовской электропередающей компании Litgrid говорит, что перебоев с подачей электроэнергии в Литве не будет - система страны готова работать стабильно, кроме того, у нее есть межсоединения с Зпаадаом.
Rokas Masiulis
Rokas Masiulis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Мы подготовились и к сценарию работы в экстремальных ситуациях, например, если вдруг прекратится подача электроэнергии по всем линиям с Россией и Беларусью (...) Система стран Балтии стабильна, достаточна, у нас достаточная выработка, уровень качества сетей высокий и плюс к этому всему у нас есть некоторый избыток: кабели со Швецией, линия с Польшей, у Эстонии есть три кабеля с Финляндией", - сказал BNS гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

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"Мы смоделировали ряд сценариев от менее рискованных до наиболее рискованных, и по всем сценариям видим достаточность системы и подачу электроэнергии", - добавил он.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис в начале февраля подтвердил BNS, что в условиях роста напряженности между Россией и Западом министерство выработало специальный план обеспечения энергетической безопасности Литвы, однако его содержание является конфиденциальным и разглашению не подлежит.

Из-за опасений на предмет российского военного вторжения в Украину центробанк Литвы указал банкам и другим финансовым учреждениям страны быть готовыми к возможным отключениям электроэнергии и кибератакам, сообщает новостное агентство Reuters.

В письме банка говорится, что нарастающая геополитическая напряженность в регионе повышает угрозы кибератак, включая атаки против важнейшей информационной инфраструктуры.

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