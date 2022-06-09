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Так как Литва активно развивает проекты возобновляемых источников энергии, небольшой избыток энергии может иметь место в стране к 2030 году, заявил глава компании электропередач Litgrid Рокас Масюлис.
Rokas Masiulis
Rokas Masiulis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Я предполагаю, что такой легкий, нежный избыток энергии в Литве предполагается к 2030 году. До этого года нужно думать о тех проектах, которые могут послужить потреблению этой энергии и подъему экономики нашей страны", - заявил Р. Масюлис на встрече с инвесторами.

Он полагает, что избыточная энергия может быть использована для экспорта, производства "зеленого" водорода, накопления в батареях.

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Он уверен, что при нынешнем темпе развития возобновляемой электроэнергетики к 2030 году будет достигнута цель - 7 гигаватт электроэнергии из возобновляемых ресурсов.

Литва в настоящее время импортирует около 70% потребляемой в стране электроэнергии, а в ее производстве возобновляемые ресурсы составляют также 70%.

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