"Я предполагаю, что такой легкий, нежный избыток энергии в Литве предполагается к 2030 году. До этого года нужно думать о тех проектах, которые могут послужить потреблению этой энергии и подъему экономики нашей страны", - заявил Р. Масюлис на встрече с инвесторами.
Он полагает, что избыточная энергия может быть использована для экспорта, производства "зеленого" водорода, накопления в батареях.
Он уверен, что при нынешнем темпе развития возобновляемой электроэнергетики к 2030 году будет достигнута цель - 7 гигаватт электроэнергии из возобновляемых ресурсов.
Литва в настоящее время импортирует около 70% потребляемой в стране электроэнергии, а в ее производстве возобновляемые ресурсы составляют также 70%.
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