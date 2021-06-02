По его словам, принятый в Литве так называемый антиостровецкий закон по-прежнему нарушают, а Рига и Таллин не относятся к просьбам Вильнюса всерьез.

"С начала этого года мы заплатили белорусам больше 15 млн. евро. Закон нарушается и этот фиговый листочек, это то, что латыши получили у российской торговой палаты документы о том, что никакого белорусского электричества у них нет, не может долго прикрывать данную ситуацию", – заметил Масюлис.

"16 млн. евро белорусам заплатили за поступившее в Литву из Беларуси электричество – с начала года до 24 мая", – прибавил он.

По его словам, обращение к латышскому оператору AST пока ничего не дало, а оператор биржи Nord Pool ведет расследование.

"Пришел общий ответ из AST и Elering – хотя мы обратились в AST. Ничего нового в ответе не было, скорее отписка", – сказал Масюлис.

Масюлис заметил, что Беларусь производит больше электричества чем использует, а физический поток этого электричества поступает в Литву.

"Понятно, что приходит белорусское электричество. Мы за него платим. Может, и удобно закрывать на это глаза, но это долго не может продолжаться", – сказал глава Litgrid.

"На самом деле электричество физически поступает в Литву прямо из Беларуси. Между тем латвийско-литовская линия используется всего на 40%, все остальное искусственно заблокировано якобы для российского электричества, которое не поступает. Это искусственное блокирование линии не дает возможности поступления в Литву более дешевого электричества с севера", – заметил Масюлис.

Он сравнил это с ситуацией с железнодорожной линией Реньге. "Это электростанция Реньге. Искусственно блокируется пропускная способность между Латвией и Литвой, и еще на каком основании – для торговли между Беларусью и Россией. Литва страдает дважды – с одной стороны, получается, что торгует с Беларусью, а с другой блокируется "электростанция Реньге", – продолжил он.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис сказал, что утвержденная Таллином и Ригой в одностороннем порядке методика торговли с Россией не только пропускает на рынок стран Балтии белорусское электричество, но и повышает цены в Литве.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии, Литва добивается принятия новой методики.