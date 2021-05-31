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Латвия и Эстония в дискуссиях по бойкоту электроэнергии, производимой на Белорусской АЭС, придерживаются "принципа удобной слепоты", заявил глава литовской компании-оператора системы электропередачи Litgrid Рокас Масюлис.
Rokas Masiulis
Rokas Masiulis
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По его словам, в данный момент "несколько пробуксовывает" общение с Латвией и Эстонией по методике торговли электроэнергией с третьими странами.

"Она достаточно холодно оценивают нашу проблему с тем, что белорусская электроэнергия скрывается под торговлей латышей с Россией (импортируемая Латвией электроэнергия из России – BNS), по этим же проводам попадает в Литву, попадает иногда и дальше, в ту же Латвию", – заявил Р. Масюлис на встрече с инвесторами в понедельник.

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"Можно сказать, что есть так называемые принцип удобной слепоты – что мы (Латвия – BNS) обладаем документом из России, в котором написано, что это российская электроэнергия, и нам этого вполне достаточно", – подчеркнул глава Litgrid.

Он обратил внимание на то, что белорусская энергосистема в данный момент является избыточной.

"Конечно, они не даром отдают эту электроэнергию, и есть направление электроэнергии в Литву. Надеюсь, что особенно после инцидента с самолетом политики этих стран подключатся к борьбе", – сказал Р. Масюлис.

Латвия и Эстония сейчас торгуют электроэнергией с Россией на основе утвержденной ими в одностороннем порядке методики торговли с третьими странами – Литва отказывается утверждать эту методику и предлагает при посредничестве Еврокомиссии вести переговоры по методике, которая была бы приемлема для все стран.

Эту методику в Еврокомиссии обжаловали и крупнейшие энергокомпании Литвы и Эстонии Ignitis grupe и Eesti Energia.

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