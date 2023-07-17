Глава Litgrid: латвийцы и эстонцы не продумали, как они будут отключаться от кольца БРЭЛЛ

"У нас складывается впечатление, что ни латвийцы, ни эстонцы не продумали детально, как они будут отключаться от России, потому что они не изучили как следует соглашение и не подготовили очень четкого плана, как это будет происходить", - в понедельник радио LRT сказал Р. Масюлис.

"Когда мы начинаем говорить с латвийцами и эстонцами – как вы видите отсоединение – они начинают обсуждать, обдумывать разные варианты. Если вы серьезно готовитесь к отсоединению и выполнению такого важного действия, необходимо провести юридический и технический анализ", - сказал глава Litgrid.

Р. Масюлис указал, что Эстония оправдывает свою позицию возможными экономическими потерями. Поэтому, по его словам, Таллинн продолжает занимать оборонительную позицию, подчеркивая, что отключиться от БРЭЛЛ можно только в начале 2025 г. Глава Litgrid отметил, что такую позицию поддерживает и Рига.

Поэтому, признает Р. Масюлис, синхронизация стран Балтии скорее всего будет происходить не по планам Литвы.