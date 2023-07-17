17 июля 2023 г. 11:26

Глава Litgrid: латвийцы и эстонцы не продумали, как они будут отключаться от кольца БРЭЛЛ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Глава литовского оператора системы электропередачи Litgrid Рокас Масюлис, считает, что Литва – единственная из стран Балтии, серьезно подготовившаяся к синхронизации электросистемы с западными сетями и отключению от контролируемого Россией энергокольца БРЭЛЛ. В то время как соседние Латвия и Эстония, по его мнению, детально не продумали этот вопрос.

"У нас складывается впечатление, что ни латвийцы, ни эстонцы не продумали детально, как они будут отключаться от России, потому что они не изучили как следует соглашение и не подготовили очень четкого плана, как это будет происходить", - в понедельник радио LRT сказал Р. Масюлис.

"Когда мы начинаем говорить с латвийцами и эстонцами – как вы видите отсоединение – они начинают обсуждать, обдумывать разные варианты. Если вы серьезно готовитесь к отсоединению и выполнению такого важного действия, необходимо провести юридический и технический анализ", - сказал глава Litgrid.

Р. Масюлис указал, что Эстония оправдывает свою позицию возможными экономическими потерями. Поэтому, по его словам, Таллинн продолжает занимать оборонительную позицию, подчеркивая, что отключиться от БРЭЛЛ можно только в начале 2025 г. Глава Litgrid отметил, что такую позицию поддерживает и Рига.

Поэтому, признает Р. Масюлис, синхронизация стран Балтии скорее всего будет происходить не по планам Литвы.

"Надежда умирает последней. Но как показывает направление – мы все еще зависим от эстонцев и латвийцев. Если они не изменят свою позицию, к сожалению, это будет по их графику – потому что мы не можем выйти одни", - сожалел он.

До сих пор Литва, Латвия и Эстония вместе с Россией и Беларусью работают в системе ОЭС/ЕЭС, где частота электроэнергии централизованно регулируется в России.

Литва намерена осуществить синхронизацию до февраля 2024 г. – для этого уже в этом августе необходимо, чтобы страны Балтии заявили о своих планах не продлевать контракт с БРЭЛЛ. Вильнюс, который активно этого добивается, еще не получил одобрения Латвии и Эстонии на более раннюю синхронизацию.

Готовясь к отключению от БРЭЛЛ, Litgrid еще в апреле провела испытание изолированной работы электросистемы, во время которой электросистема страны впервые работала автономно. Глава Litgrid Р. Масюлис и министр энергетики Дайнюс Крейвис после испытания заверили, что оно прошло гладко и должно доказать партнерам, что синхронизироваться в следующем году безопасно.

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