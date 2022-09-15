Глава Litgrid: главный удар цен на электричество мы уже пережили

"Летом, как правило, бывает самое сложное время, ощущается нехватка электроэнергии. Зимой, хотя потребление больше, больше и производителей. Мы к зиме относимся позитивнее, чем к лету", – сказал Масюлис.

По его словам, какой будет цена на электричество, будет зависеть от цены на газ, а цена на газ, не исключает глава Litgrid, может стабилизироваться.

"Цена на электричество практически напрямую связана с ценой на газ. Если цена на газ снизится, снизится и цена на электричество. Поэтому надо следить, сколько терминалов СПГ строят в Европе, какие договоры заключают. Это должно дать положительный эффект: если Европа полностью освободится из тисков "Газпрома" – а осталось всего чуть-чуть (только около 5% газа в Европе поставляет "Газпром"), тогда ситуация пойдет на поправку", – сказал Масюлис.

Он сказал, что назвать точную сумму пока сложно. Согласно прогнозам, газ начнет дешеветь после зимы, хотя уже сейчас видны первые признаки снижения цены. Масюлис считает, что это может быть признаком того, что Европа приспособилась к снижение количества российского газа.

"Все думали, что после отключения Nord Stream 1, цены на газ взлетят больше чем до 400 евро/МВт. А они снизились. Наверное, это означает, что Европа осознала, что российского газа нет, подготовилась к этому, поэтому ситуация понемногу должна начать улучшаться", – заметил глава Litgrid.