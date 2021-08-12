Мантас Бартушка говорит, что примерно такой суммы выручки компания Lietuvos gelezinkeliai лишится из-за потери удобрений "Беларуськалия" и других грузов из Беларуси, а вся литовская цепочка логистики потеряет более 100 млн евро.
"Похоже, что приближается тот момент, когда грузы остановятся, что означает, что в год мы не получим около 60 млн евро выручки, а вся литовская цепочка логистики не получит более 100 млн евро выручки", – сказал М. Бартушка BNS в четверг.
"В связи с сокращением грузов из Беларуси, конечно, самыми важными являются грузы "Беларуськалия", но мы на сегодняшний день больше не возим грузы нефти и грузы гродненского "Азота". По нашим подсчетам, в год может потребоваться около 60 млн евро субсидий на инфраструктуру", – объяснил он.
По словам главы Lietuvos gelezinkeliai, субсидии нужны, чтобы не перекладывать растущие расходы на инфраструктуру и на других клиентов, прежде всего, промышленных, потому что в противном случае придется примерно на 30% повысить железнодорожные тарифы.
М. Бартушка говорит, что о новых грузах ведутся дискуссии с Украиной, компания также думает о направлении Турции.
Министр транспорта Марюс Скуодис чуть ранее в четверг сказал, что из-за введенных США санкций в отношении "Беларуськалия" белорусские удобрения перестанут транспортироваться через Литву с декабря.
В прошлом году Lietuvos gelezinkeliai перевезла около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия", а белорусских грузов в целом – 18-19 тонн.
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