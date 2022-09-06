"Думаю, что пример Achema симптоматичен. Он показывает, по какому пути идут или пойдут другие предприятия. Это большое стратегическое предприятие, поэтому все обратили внимание, но, наверное, в каждом самоуправлении найдем примеры, когда частично, а некоторые предприятия, может, и совсем останавливают деятельность", – сказал в понедельник А. Романовскис Delfi TV.
По словам представителя бизнеса, примеров полной остановки предприятий все больше и очевидно, что в сентябре бизнесу, возможно, придется прибегнуть к еще более драконовским действиям.
"Видел, что и сеть Impuls отменяет часть услуг, связанных с зонами бассейнов. Очевидно, что с началом сентября и после получения первых огромных, космических счетов, бизнес предпринимает меры по снижению расходов и как-то пытается выжить в такой ситуации, в ситуации энергетической войны", – сказал руководитель ЛКБ.
По словам А. Романовскиса, в некоторых секторах, которые связаны с услугами и в которых составная электроэнергии очень мала, могут не чувствовать большого влияния высоких цен на электроэнергию, но в большинстве случаев - в промышленности, торговле - электроэнергия – это кислород экономики.
"Сегодня утром руководитель Rokiskio suris сказал, что их счета выросли за год чуть ли ни в шесть раз, если не ошибаюсь, с 250–300 тыс. в месяц до 1,7 млн. евро в месяц", – сказал А. Романовскис.
"Tы должен перенести это или в конечную цену потребителю, что часто не удается и не получается из-за конкуренции, других обстоятельств, или должен уменьшать издержки и уменьшение издержек связано как с сокращением производства, так, к сожалению, и с увольнением работников", – добавил он.
Как уже сообщала ЭЛЬТА, в связи с безудержным ростом цен на природный газ в Европе и растущей в результате себестоимости удобрений общество Achema с 1 сентября временно остановило работу предприятия. Пока остается только производство газовой смолы и технического газа.
После остановки завода часть работников будут заняты присмотром и охраной оборудования, остальные будут в простое.
Цены на природный газ в Европе сегодня достигли новых рекордных высот и продолжают расти. Природный газ является основным сырьем при производстве азотных удобрений, его доля в себестоимости удобрений составляет около 70 проц.
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