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Генеральный директор остановленного из-за западных санкций и работающего под надзором временного администратора кедайняйского завода фосфорных удобрений Lifosa Римантас Просцявичюс подал заявление об уходе с поста, подтвердил представитель администратора.
Kėdainių Lifosa
Kėdainių Lifosa
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Заявление Р. Просцявичюс подал в прошлую пятницу. BNS не удалось с ним связаться.

Администратор компании Lifosа – компания администрирования неплатежеспособности Finance Guru с партнерами Zeta Law, Ernst & Young Baltic, EY Law, Grant Thornton Baltic и Domus Sola начала работу 24 мая. По словам Г. Галдикаса, сейчас в обычном режиме уже работают 270 человек.

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Останавливается деятельность компании Lifosa

На прошлой неделе портал 15min.lt сообщил, что уполномоченное администратором лицо Эгидиюс Касялис попросил о расширении своих полномочий и временной приостановке полномочий главы предприятия, членов совета директоров и акционеров.

Администратор выразил сомнения, что сделки компании соответствуют введенным в отношении России санкциям, являются выгодными, также отметил, что руководство не предоставляет всех нужных данных.

Также звучало мнение, что деятельность компании сильно интегрирована в работу группы EuroChem, которую контролируют российские олигархи.

Министерство финансов подтвердило BNS, что администратор и руководство компании Lifosа еще не работают как одна команда.

После того, как 9 марта Евросоюз объявил о санкциях в отношении близкого к Кремлю российского олигарха Андрея Мельниченко, счета Lifosa были заморожены, а деятельность компании была остановлена ​​10 апреля.

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