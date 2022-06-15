Заявление Р. Просцявичюс подал в прошлую пятницу. BNS не удалось с ним связаться.
Администратор компании Lifosа – компания администрирования неплатежеспособности Finance Guru с партнерами Zeta Law, Ernst & Young Baltic, EY Law, Grant Thornton Baltic и Domus Sola начала работу 24 мая. По словам Г. Галдикаса, сейчас в обычном режиме уже работают 270 человек.
На прошлой неделе портал 15min.lt сообщил, что уполномоченное администратором лицо Эгидиюс Касялис попросил о расширении своих полномочий и временной приостановке полномочий главы предприятия, членов совета директоров и акционеров.
Администратор выразил сомнения, что сделки компании соответствуют введенным в отношении России санкциям, являются выгодными, также отметил, что руководство не предоставляет всех нужных данных.
Также звучало мнение, что деятельность компании сильно интегрирована в работу группы EuroChem, которую контролируют российские олигархи.
Министерство финансов подтвердило BNS, что администратор и руководство компании Lifosа еще не работают как одна команда.
После того, как 9 марта Евросоюз объявил о санкциях в отношении близкого к Кремлю российского олигарха Андрея Мельниченко, счета Lifosa были заморожены, а деятельность компании была остановлена 10 апреля.
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