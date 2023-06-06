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Строительная компания Hanner подписала с Вильнюсским муниципалитетом договор о подготовке детального плана участка на пр-те Конституциёс, 11, в Вильнюсе. Цель нового детального плана - установка регламента застройки участка, пишет madeinvilnius.lt.
Daugiabučio Konstitucijos 13 renovacijos projektas (VŠĮ "Atnaujinkime miestą" vizualizacijos)
Daugiabučio Konstitucijos 13 renovacijos projektas (VŠĮ "Atnaujinkime miestą" vizualizacijos)

"Мы хотим построить на этом месте высотное офисное здание. Мы привлекли профессиональных проектировщиков, с которыми сейчас ищем самые подходящие решения", – сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

Площадь участка, о котором идет речь – 5200 кв. м. После того как урбанистические решения согласуют с муниципалитетом, их представят обществу.

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