"Мы хотим построить на этом месте высотное офисное здание. Мы привлекли профессиональных проектировщиков, с которыми сейчас ищем самые подходящие решения", – сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

Площадь участка, о котором идет речь – 5200 кв. м. После того как урбанистические решения согласуют с муниципалитетом, их представят обществу.