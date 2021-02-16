Данные были выложены на форуме, которым пользуются мошенники. Сообщается, что это были данные клиентов, зарегистрировавшихся в системе CityBee до 22 февраля 2018 года.

Выяснилось, что на форуме появились имена, фамилии, персональные коды, номера телефонов, эл. почта, адреса, номера водительских удостоверений и пароли этих пользователей.

Об этой информации на зарубежном форуме стало известно в ночь с 15 на 16 февраля. Пострадавшие клиенты CityBee пишут в одной из групп на фейсбуке, что эту информацию можно купить.

Кайкарис во вторник сказал, что сейчас выясняют, как информация попала в руки мошенников.

"Мы очень сожалеем. Я тоже в числе пострадавших, поскольку являюсь клиентом Citybee, пострадали мои друзья, близкие, поэтому я понимаю чувство небезопасности, с которым столкнулись клиенты. Наш приоритет сейчас - клиенты, поэтому они могут связаться с нами по горячей линии и получить необходимую информацию. Мы сотрудничаем с полиций, расследуем обстоятельства, место, время, стараемся снизить риск, связанный с утечкой таких данных", - сказал он.

Кайкарис уверяет, что никаких данных у компании о платежных картах клиентов и водительских удостоверениях не было - только номер удостоверения и срок действия.

Он рекомендует клиентам не паниковать и поменять пароли в системе CityBee. Кайкарис прибавил, что саму компанию никто не шантажировал, выкупить данные не предлагал.

Пострадавшие клиенты CityBee объединяются в группу на Facebook. В ней сейчас около 4000 членов. Одна из целей – подать групповой иск. Клиенты обеспокоены, они опасаются, что мошенники могли узнать данные их платежных карт.

Компания CityBee открывает горячую линию для клиентов. Все клиенты, которые регистрировались до 22 февраля 2018 г. могут связаться с компанией по эл. почте info@citybee.lt. Вскоре запустят и телефонный номер для информирования клиентов.

Литовское бюро криминальной полиции начало расследование.

"Мы просим жителей не пытаться покупать похищенные данные, о подобных предложениях следует информировать полицию через портал www.epolicija.lt. Мы также просим не делиться и не распространять украденные данные или ссылки на них", – сказано в сообщении полиции.