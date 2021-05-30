Глава Клайпедского порта: потеря белорусских грузов привела бы к убыткам, но в порту нет пустого места

"Ситуация сейчас сложная. Если географическое положение нельзя изменить, то политическая ситуация волнообразна, колеблется и сегодня все еще находится в красной зоне. Это большая опасность, учитывая, что в порту переваливается 32% белорусских грузов", - сказал А. Латакас на заседании комитета по вопросам будущего Сейма на этой неделе.

По его словам, всего перевалено 19 миллионов тонн транзитных грузов, из них 15,6 миллиона тонн - белорусские, большая часть - удобрения.

"Оглядываясь назад, нужно сказать, что транзитные грузы, скажем, составляли около 80 процентов в 2000 году, и в то время, когда российские грузы уходили из Клайпеды по политическим причинам и стратегии России по направлению своих грузов через российские порты, мы знаем, что появился такой порт, как Усть-Луга, куда российскими компаниями направляется большая часть грузов. Мы думаем, что эта ситуация, как бы она ни сложилась, конечно, была бы большой потерей для железных дорог и для нас как порта, но в основном в порту нет пустого места, и это место могли бы занять другие грузы", - сказал А. Латакас.

Еще один риск, по словам директора Клайпедского порта, - это растущая конкуренция.

"Клайпедский порт - это выскочка со своим положительным грузом. Даже во время пандемии, если все предприятия считали убытки, порт рос. Прошлый год был рекордным - 48 миллионов тонн, в этом году цифры тоже растут. Эта ситуация вынуждает окружающие порты, особенно на севере, наших соседей, порты Латвии, Эстонии и Польши очень внимательно смотреть на это и прилагать большие усилия, чтобы они могли взять часть грузов, которые прибывают в Клайпедский порт", - сказал А. Латакас.

Еще в августе прошлого года белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил перенаправить транзит грузов через другие порты.

Недавно появились разговоры о замораживании литовско-белорусских экономических отношений после того, как режим принудительно посадил самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву в воскресенье, чтобы арестовать белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича.