Глава Клайпедского порта: погрузки в этом году могут сократиться на треть

"Было подсчитано, что в Клайпедском порту в 2022 году будет отгружаться 31 млн тонн (грузов - BNS), но тогда не должно быть белорусских грузов, которые полностью находятся под санкциями или в отношении которых намечается ввести санкции", - сказал Латакас на пресс-конференции в среду.

И все же глава порта надеется, что в этом году результаты погрузок будут немного лучше, а к 2025 году должны вернуться грузы с востока.

По его словам, прямые потери дирекции порта из-за белорусских грузов будут достигать 17-20 млн евро.