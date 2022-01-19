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Глава Клайпедского порта Альгис Латакас говорит, что, в соответствии с самым пессимистичным сценарием, погрузки порта в этом году могут сократиться более чем на 30% - до 31 млн тонн.
Глава Клайпедского порта: погрузки в этом году могут сократиться на треть
© DELFI / Andrius Ufartas

"Было подсчитано, что в Клайпедском порту в 2022 году будет отгружаться 31 млн тонн (грузов - BNS), но тогда не должно быть белорусских грузов, которые полностью находятся под санкциями или в отношении которых намечается ввести санкции", - сказал Латакас на пресс-конференции в среду.

И все же глава порта надеется, что в этом году результаты погрузок будут немного лучше, а к 2025 году должны вернуться грузы с востока.

По его словам, прямые потери дирекции порта из-за белорусских грузов будут достигать 17-20 млн евро.

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