"Министр транспорта является прямым руководителем генерального директора дирекции порта, так что к его мнению прислушиваются и оно уважается. Ситуация анализируется. На наш взгляд, предприятие никаких нарушений не допустило", - сказал для пресс-релиза генеральный директор дирекции порта Альгис Латакас.

Скуодис в пятницу заявил, что с трудом представляет себе, как может продолжать работу руководство Клайпедского порта.

"С трудом представляю себе, как в этом контексте может продолжать работу руководство Клайпедского порта, через который отгружаются белорусские удобрения. Я дам оценку ситуации и в своей команде, и в министерстве", - добавил он.

"Позиция правительства Литвы в случае Беларуси четкая и единая. Естественно, что находящиеся в управлении государства предприятия тоже должны придерживаться такой же ценностной позиции", - отметил министр.

В преддверии 8 декабря, когда вступили в силу санкции США для "Беларуськалия", Латакас говорил, что грузы будут перевозиться еще какое-то время.

"Может быть, что это не будет 8 декабря. Некоторые сделки могут быть уже совершены, некоторые авансовые платежи могут быть сделаны, и буфер этого времени может быть дольше", - сказал Латакас BNS в конце ноября.

Он тогда выразил убеждение, что удобрений "Беларуськалия" в порту со следующего года не останется. Из-за этого Клайпедский порт потеряет около трети годовых погрузок и около 20 млн евро годовых доходов.