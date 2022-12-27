"Это решения, важные в контексте RRF, определенные обязательства. Тем более, что этот проект согласовывался и дорабатывался с общественностью. Я хотел бы, чтобы он был внесен, первично обсужден", - сказал М. Линге в интервью Delfi.

Парламент поясняет, что понимает, что и налоги на недвижимость, и экологические налоги считаются наносящими меньший ущерб экономике, и эти направления указаны в качестве приоритетных в программе правительства.

"Эти направления целевые – налог не ради налога. Что касается базы, необходимой для муниципальной инфраструктуры, то можно инвестировать в виде налогов, для них возникнет возможность, налог на недвижимость станет их дополнительным доходом, мотивацией стараться, чтобы люди ощутили выгоду", - сказал председатель КБФ.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе Министерство финансов внесло поправки о введении традиционной модели налога на недвижимость, в которых предлагается облагать налогом отдельные объекты недвижимости, а не общую сумму их стоимости.