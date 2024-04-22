Глава Hanner: прибытие военных немецкой бригады может создать предпосылки для роста цен на аренду в Литве

"Цены на аренду могут вырасти и в этом году, независимо от того, будут немцы или нет. Если они прибудут, возможно, будет больше предпосылок", - в понедельник Žinių radijas сказал А. Авулис.

"Причины повышения арендной платы могли быть совершенно разные. В прошлом году к нам приехало больше иностранцев. (…) К нам приезжали не только из Беларуси или Украины, но и из третьих стран. Всем нужно жить", - пояснил он.

Он добавил, что цены на жилье в столице остаются на одном уровне уже 18 месяцев, хотя ожидалось их падение.

По мнению главы Hanner, чтобы обеспечить более привлекательные цены на жилье для жителей, необходимо снизить бюрократическую нагрузку на застройщиков. По его словам, это создаст толчок на рынке.