Глава Hanner обещает, что Национальный стадион "обязательно будет построен": надеется получить разрешение до выборов в Сейм

„Мы обязательно построим, мы настроены на работу, но для работы необходимо разрешение. Такого разрешения пока нет. (...) Бюрократы соревнуются, у кого из них больше способностей, почти как на Олимпийских играх, кто добьется лучшего результата. И у нас в Литве тоже есть хороший полк бюрократов, но сейчас соревнования ведутся с Еврокомиссией, тамошние ничуть не хуже, может быть, даже более продвинутые“, – заявил в понедельник А. Авулис в эфире радиостанции Žinių radijas.
„Я бы не сказал, что это (участие в проекте по строительству стадиона – ELTA) является ошибкой, но, возможно, я слишком оптимистично смотрел на бюрократический процесс. Надежда всегда умирает последней, а в бизнесе особенно необходим оптимизм. (...) В этом месте я представлял, что это – позор Литвы, 37 лет строим стадион и не можем этого сделать, в большинстве стран Африки стадионы есть, а в Литве его нет“, – отметил он.
А. Авулис также призвал не противопоставлять вопросы строительства убежищ и стадиона. По его словам, можно построить оба упомянутых объекта и не говорить только о войне, тем самым отпугивая потенциальных инвесторов.
„Лучше всего делать и то, и другое (строить и убежища, и стадион – ELTA). Если мы говорим только о подготовке к агрессии, войне, то мы запугиваем сами себя, запугиваем и инвесторов. Кто тогда захочет инвестировать в Литву“ – риторически спросил бизнесмен.
„Люди хотят безопасности и сделают все, чтобы она была безопасной, но мы должны транслировать и другие новости о том, что жизнь здесь нормальная“, – заверил он.
Глава компании Hanner, перенимающей национальный стадион у BaltCap, пояснил, что не хочет делать прогнозы по поводу сроков начала строительных работ по упомянутому проекту, однако надеется получить оценку Еврокомиссии к концу сентября, а в Литве получить решение до выборов в Сейм в середине октября.
„Я прогнозировал не раз и каждый раз промахивался. Есть Еврокомиссия, Европарламент, которые находятся в отпуске, когда они вернутся после отпуска в конце августа, может быть, в течение месяца мы сможем получить что-то позитивное“, – сказал А. Авулис.
„Нужно и в Литве договориться, есть Служба государственных закупок, ее контролирует Комитет Сейма по аудиту. Здесь также ведется много политических споров, спекуляций, поэтому здесь опять все может быстро измениться и выглядеть по-другому. Думаю, что до выборов в Сейм должно быть какое-то решение“, – заявил он.
В конце июня Служба государственных закупок (СГЗ) представила свое мнение об изменениях в проекте Национального стадиона и по-прежнему считает, что распределение индексированной стоимости между сторонами договора должно быть иным, чем то, которое в настоящее время предлагает Вильнюсское городское самоуправление. Кроме того, в документе Службы, с которым ознакомилась ELTA, содержится призыв не индексировать новое имущество стоимостью выше 7 млн евро.
СГЗ также утверждает, что в связи с сокращением сроков эксплуатации и выплат концессионеру по причине выполнения дополнительных работ, в контексте распределения рисков это изменение не следует рассматриваться как имеющее какое-либо существенное влияние.
В середине мая Вильнюсский горсовет в очередной раз одобрил изменения, предусмотренные в столичном многофункциональном проекте, включающем Национальный стадион. Стоимость проекта составляет 157,23 млн евро.