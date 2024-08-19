Глава Hanner обещает, что Национальный стадион "обязательно будет построен": надеется получить разрешение до выборов в Сейм

„Мы обязательно построим, мы настроены на работу, но для работы необходимо разрешение. Такого разрешения пока нет. (...) Бюрократы соревнуются, у кого из них больше способностей, почти как на Олимпийских играх, кто добьется лучшего результата. И у нас в Литве тоже есть хороший полк бюрократов, но сейчас соревнования ведутся с Еврокомиссией, тамошние ничуть не хуже, может быть, даже более продвинутые“, – заявил в понедельник А. Авулис в эфире радиостанции Žinių radijas.