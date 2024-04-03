Глава Hanner: новый стадион окупится через 10 лет

"Работы на новом стадионе пока проходят с точностью швейцарских часов, надеемся, что первый матч здесь состоится в начале осени. Участие в развитии спортивной инфраструктуры позволяет нам выполнять нашу миссию, участвовать в воспитании молодых талантов, и диверсифицировать портфель наших интересов", – сказал председатель правления Hanner Арвидас Авулис.

Общие инвестиции Hanner и инициатора стадиона Дарвидаса Шярнаса в стадион в Лаздинай составляет 2,5 млн. евро.

"Футбольная инфраструктура в Вильнюсе очень низкого уровня, если сравнивать с другими столицами Европы. Без соответствующего отношения бизнеса к ситуации в футболе было бы сложно добиваться амбициозных целей, взращивать таланты", – сказал глава Vilnius Football Academy Шярнас.