Ренатас Поцюс подчеркивает, что с января 2022 года цена будет регулироваться только для домашних хозяйств, потребляющих до 1000 киловатт-часов в год. Для всех остальных совет регулировать цены не будет – они будут покупать электроэнергию на рынке, у независимых поставщиков.

"Граница цены на общественное электроснабжение со следующего года увеличится примерно на 20% – с 12,39 цента до 15,03 цента за киловатт-час, с налогом на добавленную стоимость будет 18,19 цента. Для потребителей со стандартным планом одной временной зоны, потребляющим около 50 киловатт-часов в месяц, счета увеличатся примерно на 1,6 евро (21%) – с 7,6 евро до 9,22 евро в месяц", – сказал Р. Поцюс на заседании парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию.

По его словам, при расчетах допускается, что регулирование части инфраструктуры не будет особенно влиять на окончательный тариф, однако более половины этого повышения будет обусловлено возросшей ценой на электроэнергию на рынке.

"На оптовом рынке наблюдается большой рост цен – цена на сегодняшний день на бирже более чем вдвое выше заложенной в тариф (тариф на второе полугодие для потребителей – BNS)", – добавил глава ГСРЭ.

И все же, по его словам, рыночная цена на электроэнергию, в отличие от цены на газ, меньше влияет на окончательный тариф.

"Это составляет около одной третьей всего тарифа, другие части регулируются государством", – сказал он.

По его словам, тариф для малых потребителей будет повышаться и из-за предусмотренной по причине либерализации рынка дополнительной составляющей, так как большая часть потребителей выходит на свободный рынок.