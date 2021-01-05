Глава группы Apranga: на 2021-ый смотрим более позитивно

По словам гендиректора группы, Apranga больше всего зависит от пострадавших в наибольшей степени от пандемии литовских компаний группы, поскольку более двух месяцев магазины были полностью закрыты.

"Это отразилось на наших результатах. А на 2021 год мы смотрим позитивнее, надеемся на несколько лучшие результаты, но, конечно, все будет зависеть от того, сможем ли мы полностью работать", – сказал BNS Р. Первеняцкас.

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"Надеемся, что таких крупных закрытий точно не будет в 2021-ом году , но не от нас это зависит", – добавил он.

По словам руководителя, в прошлом году, по сравнению с 2019 годом, электронная торговля выросла в два с половиной раза, однако это не компенсировало общего сокращения оборота.

Группа пока не планирует увольнение работников, а планирует дальнейшие инвестиции в торговую сеть.

"Мы не планируем увольнять людей (...) У нас действительно очень хорошо развитая сеть физических магазинов, и мы продолжаем в них инвестировать. (...) В 2021 году инвестиции в торговую сеть превысят уровень 2020 года", – сказал руководитель группы.

В прошлом году розничный оборот группы Apranga (с НДС) составил 204,2 млн евро - на 17,6% меньше, чем в 2019 году.