"Самые серьезные вызовы, которые я вижу, связаны с поставками материалов, так как нужно большое количество металлических изделий – их нужно произвести и доставить ко всему протяженному участку границы", – сказал Р. Зукас на пресс-конференции в правительстве в понедельник.
"Сейчас мы организуем команду проекта в соответствии с имеющимися у группы компетенциями. Планируем стартовать примерно с 15 работниками", – добавил он.
По словам главы Epso-G, у группы накоплен большой опыт проведения в жизнь крупных проектов, она способна оценивать юридические аспекты, должным образом готова к организации закупок.
"Задачи проекта ясны, нужно выполнить работы до сентября следующего года, к этому мы сейчас и готовимся. До середины сентября (2021 года – BNS) мы проведем подготовительные работы по планированию, составим структуру реализации всего проекта, параллельно также будем стараться начать уже первые работы на самых важных участках вблизи Друскининкай", – сказал Р. Зукас.
На вопрос, какое предприятие группы будет отвечать за проект, Р. Зукас ответил, что это будет Epso-G.
"Специальное обязательство для компании Epso-G. Мы организуем закупки так, чтобы иметь возможность вовлечь не только дочерние предприятия, но и коммерческие предприятия, работающие, по всей видимости, не только на рынке Литвы", – сказал глава группы.
По его словам, запланированный к подписанию со Службой охраны государственной границы Литвы договор будет основным регламентирующим документом.
Правительство своим постановлением в понедельник утвердило, что на возведение забора протяженностью 508 километров на границе с Беларусью будет выделено до 152 млн евро. Забор на границе построит Epso-G.
По словам Р. Зукаса, новый проект не должен создать для группы трудностей при проведении в жизнь стратегических задач в области энергетики, в числе которых – осуществляемая Litgrid синхронизация электросетей с сетями материковой Европы, находящийся в завершающей стадии строительства газопровод с Польшей (GIPL) и реализуемый Energy cells проект энергонакопителей в 200 мегаватт.
"Я думаю, что мы справимся. Подобная ситуация была в прошлом году, когда мы начали проведение в жизнь проекта большой батареи или накопителей большой емкости – мы тоже смогли быстро мобилизоваться, собрать команду и на сегодняшний день находимся на довольно зрелой стадии этого проекта", – аргументировал Р. Зукас.
Электро- и газопередающая группа Epso-G контролирует 97,5% акций оператора электропередающей системы Litgrid, 96,6% акций оператора газопередающей системы Amber Grid, 67% акций биржи ресурсов Baltpool, а также 100% акций компании работ подряда Tetas и 100% акций компании Energy Cells, созданной для проекта энергонакопителей.
Группа Epso-G сообщает, что получила за первое полугодие 150,866 млн евро выручки – на 13,9% больше, чем за такой же период прошлого года (132,446 млн евро), чистая прибыль группы увеличилась на 42,8% до 27,953 млн евро (19,58 млн евро).
Единственным акционером Epso-G является Министерство энергетики.
Физический барьер на границе с Беларусью решено строить в связи с тем, что Литва в последние месяцы сталкивается с возросшими потоками нелегальной миграцией. В страну через границу с Беларусью в этом году уже попало более 4,1 тыс. мигрантов.
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