По словам главы DFDS в Литве Йонаса Назароваса, стоимость одного парома составляет 125 млн евро, он считает такое вложение в регион признанием.
"Это гораздо лучший продукт для литовского рынка, инвестиция такого размера, выбранная для этого региона, означает признание того, что мы здесь что-то неплохо делаем", — сказал Назаровас во время церемонии присвоения имени новому парому компании Luna, которая состоялась в Клайпеде в среду.
Экс-президент Даля Грибаускайте, которую выбрали крестной матерью парома Luna, говорит, что инвестиции скандинавских стран в Литву укрепляют взаимные связи.
Два одинаковых парома типа ro-pax Luna и Aura Seaways построены по заказу DFDS на китайской верфи, они прибыли в Клайпеду в начале этого года, каждый из них вмещает 600 пассажиров и 4,5 тыс. погонных метров груза, паромы курсируют ежедневно между Швецией и Литвой.
DFDS управляет более чем 20 паромными маршрутами по Европе, девять из которых также перевозят пассажиров.
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