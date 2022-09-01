По словам главы DFDS в Литве Йонаса Назароваса, стоимость одного парома составляет 125 млн евро, он считает такое вложение в регион признанием.

"Это гораздо лучший продукт для литовского рынка, инвестиция такого размера, выбранная для этого региона, означает признание того, что мы здесь что-то неплохо делаем", — сказал Назаровас во время церемонии присвоения имени новому парому компании Luna, которая состоялась в Клайпеде в среду.

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Экс-президент Даля Грибаускайте, которую выбрали крестной матерью парома Luna, говорит, что инвестиции скандинавских стран в Литву укрепляют взаимные связи.

Два одинаковых парома типа ro-pax Luna и Aura Seaways построены по заказу DFDS на китайской верфи, они прибыли в Клайпеду в начале этого года, каждый из них вмещает 600 пассажиров и 4,5 тыс. погонных метров груза, паромы курсируют ежедневно между Швецией и Литвой.

DFDS управляет более чем 20 паромными маршрутами по Европе, девять из которых также перевозят пассажиров.