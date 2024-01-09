Глава Центробанка: в Литву может прийти один из крупнейших польских банков

"Во второй половине декабря в Литву приезжали руководители банка Pekao, я думаю, это серьезный сигнал, связанный с их намерениями. Я - оптимист, мы говорили не только с этими банками, но и еще с 60-ью, представляя им возможности работы в Литве. Мы должны не быть наивными, надо понимать, что на такой рынок идут не ради того, чтобы прийти. Банк начнет работу в Литве только в том случае, если он будет видеть реальные возможности бизнеса. Наша задача представить их – показать экономику нашей страны, потенциал для расширения банковских услуг, расширение кредитования", – сказал он в интервью изданию 15min.

Правда, эксперты уже комментировали Delfi этот вопрос и сказали, что, вероятно, этот банк будет работать в Литве только с бизнесом.