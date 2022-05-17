Глава Центробанка: в Литве – пик инфляции, вскоре она начнет снижаться

"Мы находимся в верхней точки гребня инфляции и во второй половине года темы годовой инфляции должны опускаться вниз", - сказал во вторник в Сейме глава Центробанка.

По его словам, снижение ожиданий бизнеса и населения из-за геополитической ситуации и спроса на потребительские товары и услуги из-за роста цен на энергоносители может сдержать инфляцию.

Однако Шимкус также предупреждает, что рост инфляции может быть вызван дальнейшим ростом заработной платы.

"Есть риск, что инфляцию может подстегнуть раскрутившаяся спираль цен-зарплат, а если точнее - рост заработной платы не только из-за нехватки работников в Литве, но и из-за нехватки определенных квалифицированных работников, но в том числе и из-за роста цен", - сказал Шимкус.

Годовая инфляция в Литве в апреле составила 16,8%, а цены на продукты питания выросли более чем на 20%.

Европейская комиссия прогнозирует, что потребительские цены в Литве вырастут в среднем на 12,5% в этом году, причем наибольшее влияние на это окажет рост цен на энергоносители, продукты питания и услуги. Ожидается, что в следующем году инфляция замедлится до 3%.