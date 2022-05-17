Глава Центробанка: в Литве – пик инфляции, вскоре она начнет снижаться

"Мы находимся в верхней точки гребня инфляции и во второй половине года темы годовой инфляции должны опускаться вниз", - сказал во вторник в Сейме глава Центробанка.
По его словам, снижение ожиданий бизнеса и населения из-за геополитической ситуации и спроса на потребительские товары и услуги из-за роста цен на энергоносители может сдержать инфляцию.
Однако Шимкус также предупреждает, что рост инфляции может быть вызван дальнейшим ростом заработной платы.
"Есть риск, что инфляцию может подстегнуть раскрутившаяся спираль цен-зарплат, а если точнее - рост заработной платы не только из-за нехватки работников в Литве, но и из-за нехватки определенных квалифицированных работников, но в том числе и из-за роста цен", - сказал Шимкус.
Годовая инфляция в Литве в апреле составила 16,8%, а цены на продукты питания выросли более чем на 20%.
Европейская комиссия прогнозирует, что потребительские цены в Литве вырастут в среднем на 12,5% в этом году, причем наибольшее влияние на это окажет рост цен на энергоносители, продукты питания и услуги. Ожидается, что в следующем году инфляция замедлится до 3%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пенсионный возраст выше, а жизнь на пенсии короче: почему литовцы пенсию получают не так долго, как другие европейцы
Вероятная продолжительность жизни жителей Литвы –...
Спикер парламента – о статусе Витаутаса Ландсбергиса: этот вопрос давно надо было решить
17 мая на повестке дня в парламенте оказался проект...
Офис Тихановской обратился к жителям Литвы и Латвии: сейчас не время для развлекательно-туристических поездок в Беларусь
"Хорошие отношения Беларуси с соседними странами, в...
Спецэфир Delfi: об эвакуации с "Азовстали", ударах по Одессе и боях в Луганской области На связи из Одессы политолог Альвидас Медалинскас
На связи c Delfi.ru литовский политолог Альвидас...
Вниманию жителей многоквартирных домов: будут решать, какие дома и как перестраивать
Немалая часть блочных домов, которые в Литве были...