Глава Центробанка Литвы видит свет в конце тоннеля: ЕЦБ в последний раз повысил процентные ставки

"Большинство людей понимают, что инфляция сильная и бороться с ней, победить ее, увы, но необходимо. Надеемся, что последняя, но лечебной дозой является повышение базовых ставок. (...) На мой взгляд, мы были убаюканы десятилетием отрицательных процентных ставок. Однако именно это десятилетие было очень необычным. Процентные ставки, увы, и растут, и падают, и все это нормально", – сказал Г. Шимкус радиостанции LRT в пятницу.

Он подчеркнул, что повышение процентных ставок до 4% создает достаточно ограничительную среду, в которой можно надеяться на систематическое снижение инфляции. Несмотря на это, по мнению Г. Шимкуса, "свет в конце туннеля" уже виден.