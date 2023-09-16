Глава Центробанка Литвы видит свет в конце тоннеля: ЕЦБ в последний раз повысил процентные ставки

"Большинство людей понимают, что инфляция сильная и бороться с ней, победить ее, увы, но необходимо. Надеемся, что последняя, но лечебной дозой является повышение базовых ставок. (...) На мой взгляд, мы были убаюканы десятилетием отрицательных процентных ставок. Однако именно это десятилетие было очень необычным. Процентные ставки, увы, и растут, и падают, и все это нормально", – сказал Г. Шимкус радиостанции LRT в пятницу.
Он подчеркнул, что повышение процентных ставок до 4% создает достаточно ограничительную среду, в которой можно надеяться на систематическое снижение инфляции. Несмотря на это, по мнению Г. Шимкуса, "свет в конце туннеля" уже виден.
"Решение определяется по трем моментам. Первый – трендовая инфляция, где с учетом последних данных в среднесрочной перспективе заметно развитие инфляции. Во-вторых, это чистая инфляция, которая является наиболее стабильной. Третий — как решения Европейского Центробанка влияют на реальную экономику и цены", — сказал председатель правления БЛ.
"(...) Инфляция затрагивает всех и обесценивает доходы каждого, а процентные ставки являются инструментом контроля над инфляцией", – отметил он.
В четверг Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение о повышении всех трех ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов. Это уже десятое повышение подряд.
Базовая ставка по кредитам увеличена до 4,5 проц., ставка по маржинальным кредитам – до 4,75 проц., ставка по депозитам – до 4 проц. Ставки вступят в силу 20 сентября 2023 г.
В сообщении ЕЦБ говорится, что инфляция продолжает снижаться, тем не менее ожидается, что она будет слишком высокой и слишком долго.