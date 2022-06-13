"В потребительской корзинке наших жителей основную часть составляют продукты, коммунальные расходы, горючее и пр. В первую очередь те, кто чувствительнее, откажутся от товаров не первой необходимости: развлечений, культуры, некоторой роскоши. Может, будут выбирать более дешевый отпуск и т.д.", – сказал он журналистам.

Шимкус заметил, что актуальный для многих жителей Литвы 6-месячный Euribor уже выше 0.

"Процентная ставка повысилась, но это связано с ожиданиями. По нашим подсчетам, средняя сумма невозвращенного кредита составляет 50 000 евро. Рынки прогнозируют, что процентная ставка до конца года увеличится на 1%.

Средний взнос по кредиту составляет 230 евро. Из-за повышения процентной ставки Euribor на 1%, выплаты по ипотеке увеличатся на 24 евро, до 254 евро. Вне всякого сомнения, это зависит от финансового положения каждого человека, но это не то положение, которое меняет динамику потребления. Если Euribor увеличится на 2%, то взносы увеличатся на 50 евро, до 280 евро. Конечно, при высоких темпах инфляции это болезненно скажется на человеке", – сказал Шимкус.