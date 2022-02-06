По словам Шимкуса, льготный тариф НДС на отопление — это "хорошо", и аналогичные меры применяются в других странах Евросоюза. Однако, по его словам, важно, чтобы такая мера была нацелена на самые уязвимые группы населения.

"Если смотреть шире, то в первую очередь важно, чтобы эта поддержка (...) была максимально ориентирована на наиболее уязвимых, наиболее социально незащищенных и на те группы общества, которые больше всего нуждаются в поддержке", - сказал BNS Шимкус.

В среду правительство Литвы решило предложить Сейму временно применить нулевую ставку НДС для централизованного теплоснабжения. Льгота действует с 1 января до конца апреля, когда заканчивается отопительный сезон. Для центрального отопления сейчас применяется тариф НДС в размере 9%.

Предложение Науседы об увеличении ННМ с 460 до 510 евро было положительно оценено председателем правления Центробанка. По его словам, это мера, которая лучше всего удовлетворяет потребности тех, кто меньше зарабатывает.

"Я хотел бы вернуться к предложениям Центробанка, которые мы представили летом. Тогда мы сказали, что константа ННМ должна быть увеличена и, возможно, в какой-то момент достигнет минимальной месячной заработной платы. (…) Может быть, это шаг в том направлении, на этом пути", – сказал Шимкус.

В целях смягчения последствий роста инфляции, Науседа объявил в четверг, что предложит увеличить ННМ с 460 до 510 евро. Он также предлагает ввести единовременную выплату в размере 100 евро для некоторых из наиболее уязвимых групп общества, таких как пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи.