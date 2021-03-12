"Мы все время придерживались позиции, что если говорим о реформе налогов, то она должна быть системной. Я не думаю, что надо концентрироваться на льготах и каких-то фрагментарных изменениях. Если это делать, надо пересматривать всю систему. К этому надо готовиться. Для этого нужно время, и, я думаю, идея, что перемены должны быть не в бюджете на следующий, а на 2023 год - последовательная и понятная", – сказал журналистам Василяускас.

"ЦБ по-прежнему считает, что изменения должны быть системными. Я думаю, любые изменения параметров нелогичны, ведь налоговая система - это механизм, в котором все взаимосвязано", – заметил он.

Министр финансов Гинтаре Скайсте ранее сказала, что введение предложенных налоговых льгот будет рассматриваться после исчерпывающих дискуссий, поэтому возможные изменения законопроектов откладываются на более позднее время, а не на эту парламентскую сессию.

По словам Скайсте, при нынешней неопределенности из-за пандемии было бы рано принимать налоговые изменения. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что налоговые изменения должны вводиться при учете общего контекста.