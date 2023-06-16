Глава Центробанка Литвы: ЕЦБ в будущем еще повысит процентную ставку

"Вчера ситуация была оценена очень четко. Многие руководители центральных банков, в том числе и я, выразили аналогичную позицию. Считаю необходимым подчеркнуть, что рыночные ожидания за последние два месяца изменились незначительно", — заявил Г. Шимкус журналистам в пятницу.

"Мы ближе к окончанию повышения ставок, чем это было ранее", — добавил он.

Кроме того, председатель Центробанка не считает, что со следующего года процентные ставки начнут снижаться. По его словам, поскольку уровень инфляции даже в 2025 году будет выше 2 %, предпосылок для таких действий не будет.

"Не вижу такого быстрого снижения ставок, и почему должно быть такое резкое возвращение к снижению. И что касается возможного снижения, тут следует говорить о том, когда закончится повышение. На сегодняшний день инфляция высока, и, хотя мы наблюдаем ее замедление, важно, что денежно-кредитная политика ориентируется на то, что произойдет через 2–3 года, когда она все еще будет превышать 2%.", – сказал он.

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение о повышении всех трех ключевых процентных ставок на 25 базисных пунктов.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным займам и депозитам повышаются соответственно до 4%, 4,25%, и 3,5% и вступят в силу с 21 июня 2023 г.

Кроме того, по июньским макроэкономическим прогнозам, эксперты Евросистемы считают, что общая инфляция в 2023 г. в среднем составит 5,4%, в 2024 г. – 3%, а в 2025 г. – 2,2%.