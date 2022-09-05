Глава Центробанка Литвы: данные позволяют ожидать, что пик инфляции уже где-то рядом

"Похоже, что инфляция находится где-то рядом со своим пиком", - в понедельник журналистам заявил Г. Шимкус.

Однако глава Центробанка страны добавил, что трудно прогнозировать, когда именно инфляция должна ослабить свой рост.

"Очень неблагодарное дело говорить, пик это уже или нет. Но все данные позволяют ожидать, что период пика уже где-то рядом", - заверил Г. Шимкус.

ЭЛЬТА напоминает, что в среду Евростат сообщил, что инфляция в еврозоне в августе достигла нового рекорда – 9,1 проц. По данным Евростата, в июле соответствующий показатель составлял 8,9 проц.

В то время предварительная годовая инфляция в Литве (в августе 2022 года по сравнению с августом прошлого года), рассчитанная по согласованному индексу потребительских цен (СИПЦ), составляет 21,1 проц., сообщает Департамент статистики. Это на 0,2 проц. больше, чем предварительная оценка в июле (20,9 проц.).