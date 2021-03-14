Так он комментировал предложения Рабочей группы Минфина по планам формулирования предложений об изменениях налоговых льгот и прочих перемен в октябре.

"Центральный банк как придерживался позиции о том, что требуется системное принятие, так и продолжает придерживаться. И, по моему мнению, любые повороты частичных параметров нецелесообразны, поскольку налоговая система является такой системной вещью, механизмом, в котором сходятся много сообщающихся сосудов", – заявил журналистам В. Василяускас.

По его словам, коррекция лишь части налогов была бы нецелесообразной.

"Я не думаю, что следует концентрироваться на льготах или на каких-то фрагментарных изменениях. Если уж делать, то делать пересмотр всей системы – к этому следует подготовиться. Для этого требуется время и поэтому, в моем понимании, мысль о том, что изменения должны делаться не с предстоящим бюджетом, а с бюджетом 2023 года, является последовательной и понятной", – аргументировал глава ЦБ.

Министр финансов Гинтаре Скайсте ранее заявляла, что дискуссии будут идти о льготах, объем которых достигает почти 790 млн евро. По ее словам, в год по причине льгот государство лишается около 2,2 млрд евро доходов, однако от основной их части отказываться не планируется.

Рассматривается отмена субсидий на топливо из полезных ископаемых, включая отопление, а также временные льготы НДС для отдельных секторов, изменить акцизную политику, ввести новые и пересмотреть имеющиеся налоги на загрязняющие выбросы.

По словам Г. Скайсте, решения о налогах, вероятно, будут приниматься в следующем году и начнут действовать с 2023 года.