Глава ЦБ Литвы: прогноз инфляции на следующий год может быть увеличен

Между тем ЦБ прогнозирует в следующем году инфляцию в 18,3%.

"Процентная ставка будет зависеть от развития экономики. Сейчас неуверенность очень велика, традиционные модели прогнозирования часто дают сбои из-за недооценки влияния некоторых однократных факторов.

Мы видим это и по прогнозу инфляции. Его все время пересматривают в сторону повышения. Похоже, что прогноз снова пересмотрят, особенно на следующий год. То же самое и с ростом экономики. В ближайшие 10 лет могут быть и взлеты и снижения. Вслед за технической рецессией придет восстановление экономики", – сказал Шимкус.

Напомним, что правление Европейского центрального банка 27 октября повысило процентные ставки на 0,75 процентного пункта. Таким образом, базовая процентная ставка по основным операциям рефинансирования составит 2%, по маржинальным кредитам – 2,25%, а ставка по депозитам – 1,5%.

"Процентную ставку повышают в третий раз подряд – такими действиями правление делает значительный прогресс в отказе от поощрения денежной политики. Инфляция все еще слишком большая, она долго будет превышать свой целевой уровень. В сентябре инфляция в евроозне составила 9,9%", – информировал ЕЦБ.

Некоторые экономисты предполагают, что еврозона в следующем году столкнется с технической рецессией, это значит, что в течение двух кварталов подряд фиксируется падение ВВП.

Однако Шимкус сказал, что и при таких условиях могут оставить процентную ставку повышенной.

"Техническая рецессия сама по себе не означает снижения процентной ставки. Она больше связана с кризисом и т.д., но мы не должны забывать, что в экономике важно не только изменение ВВП, но и другие моменты. У нас есть активный рынок труда, появляются признали того, что люди в еврозоне начинают требовать повышения зарплаты, видя высокую инфляцию. Важно должны образом реагировать с помощью средств денежной политики", – заметил он.

Шимкус еще заметил, что даже при росте процентной ставки, вклады не являются привлекательной инвестицией.

"Вклад - это скорее способ хранения средств. Это специфика нашей страны – срочные вклады, хотя есть другая категория, она непопулярна, когда вклад можно забрать после предварительного уведомления, их можно забрать быстро", – сказал он.