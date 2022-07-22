Глава ЦБ Литвы о решении Банка Европы: есть две стороны медали

"Если говорить о процентной ставке, важно заметить, что есть две стороны медали. Есть те, кто платят эти деньги - это люди, у которых есть ипотека. Но намного больше людей, которые держат деньги в банке, там процентная ставка очень маленькая", – сказал он журналистам в пятницу.

Глава ЦБ сказал, что если у человека ипотека 50 000 евро, то при повышении Euribor на 0,5%, взносы увеличатся примерно на 12 евро, если он вырастет на 1% – на 24 евро, если на 2% – на 50 евро.

"Однако в каждом индивидуальном случае будет по-разному, поскольку многое зависит от амортизации ипотеки, сколько ты взял и т.д. Как известно, если ипотека взята недавно, то ситуация более подвержена колебаниям, поскольку большая часть суммы облагается процентами", – сказал он.

Шимкус пояснил, что это повышение состоит из двух моментов.

"Первое - ранее высказанное намерение повысить на 25 базисных пунктов в конце июля. Второй момент – повысили раньше, планировалось это сделать в сентябре. По сути это значит, что ожидания в связи с будущим денежной политики, вехи утрачивают актуальность. Они становятся реализованными.

Далее не формируется какое-то ожидание, какой должна быть денежная политика в будущем, за исключением того, что она будет (...). Нормализация денежной политики будет продолжена", – сказал он.