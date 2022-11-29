Глава ЦБ и министр финансов Литвы: инфляция выдыхается, но еще останется высокой

"Инфляция снижается. Ее пик уже достигнут, и различные учреждения прогнозируют среднегодовой уровень инфляции менее 10% в следующем году", - прокомментировала министр финансов Гинтаре Скайсте на пресс-конференции во вторник.

Предварительная среднегодовая инфляция, обнародованная Департаментом статистики, в ноябре составила 18,1%.

По словам главы ЦБ Гедиминаса Шимкуса, инфляция хотя и немного снизилась, но все же слишком высока.

"Она останется с нами на таком высоком уровне еще какое-то время, и, вероятно, нет большой разницы между 21% и 19%. Это просто слишком высокие цифры", - сказал журналистам Шимкус.

Глава Центробанка согласен с тем, что месячная инфляция в следующем году снизится, так как пик цен на сырье уже пройден.

Президент Гитанас Науседа говорит, что высокая инфляция для жителей будет смягчена увеличением их доходов со следующего года. Кроме того, глава страны надеется, что экономическая ситуация в 2023 году стабилизируется.

Президент заявил, что у Литвы нет прямых инструментов для сдерживания инфляции.

"Сейчас у нас не так много инструментов для непосредственного воздействия на инфляцию, потому что мы находимся в еврозоне, и очень хорошо знаем, что инфляция также высока и в других странах еврозоны. Да, я согласен - в Литве она еще выше, чем во многих государствах Евросоюза, но это связано с ростом цен на энергоносители", - заявил Науседа во вторник журналистам в Вильнюсе.

Глава государства ожидает снижения инфляции в следующем году.

"Я надеюсь, что со временем этот эффект, вызванный ценами на энергоносители, расширится, и мы увидим некоторые признаки стабилизации если не в первой половине 2023 года, то во второй", — сказал Науседа.

Департамент статистики сообщил во вторник, что предварительная годовая инфляция в ноябре составила 21,4%, среднегодовая - 18,1%, а месячная - 0,3%.