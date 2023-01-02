"Инфляция из-за этого шока задержалась. Она начинает укореняться и с ней надо бороться. Первым ответом мерами монетарной политики, несомненно, является повышение процентной ставки. К сожалению мы видим, что инфляция задерживается. Обновленные прогнозы Европейского центрального банка, продленные до 2025 года, говорят о том, что даже в 2025 году инфляция превысит целевой уровень в 2 процента. Это значит, что необходимо продолжать следовать в сторону ограничительной монетарной политики и повышать процентную ставку", – заявил Г. Шимкус в интервью телеканалу Delfi TV.

Европейский центральный банк очень четко дал понять, сигнализировал о том, что при постоянном темпе базовые, основные процентные ставки будут повышаться и в течение 2023 года. С точки зрения разработчика или исполнителя монетарной политики не имеет значения, как долго (будут повышаться процентные ставки – ELTA). То, что является важным, это заставить инфляцию за средний срок вернуться к целевому показателю в 2 процента", – добавил он.

Г. Шимкус считает, что повышение процентных ставок окажет влияние на рынок недвижимости (НД), где в настоящее время наблюдается определенная передышка по сравнению с ростом цен во второй половине 2020 года. По мнению Г. Шимкуса, передышка на рынке с учетом предыдущей ситуации является положительным явлением, однако важно, чтобы она не задерживалась.

ELTA напоминает, что в середине декабря ЕЦБ повысил три основные процентные ставки на 50 базовых пунктов. На основании решения процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки за пользование возможностями вкладов и маржинального кредитования повышаются соответственно на 2,5, 2,75 и 2 процента.

Изменения вступили в силу 21 декабря 2022 г. Г. Шимкус считает, ЕЦБ продолжит повышать процентные ставки. По мнению Г. Шимкуса, на встрече Правления центрального банка еврозоны в феврале, вероятно, ставки могут быть повышены на 50 базовых пунктов. Очередное заседание ЕЦБ по вопросам монетарной политики намечено на 2 февраля текущего года.