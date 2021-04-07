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Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене говорит, что эти предприятия шокированы решением правительства отложить планировавшееся открытие торговли.
Rūta Vainienė
Rūta Vainienė
© DELFI / Josvydas Elinskas

На заседании правительства Р. Вайнене утверждала, что очагов коронавируса в местах торговли мало, а торговые центры сами предложили меры безопасности.

"Мы немного в шоке. Мы понимаем проблематику роста (новых - ред.) случаев, однако, с другой стороны, мы не совсем понимаем, при чем тут остальная закрытая торговля", - сказала Р. Вайнене на заседании правительства в среду.

Правительство на прошлой неделе объявило, что магазины в торговых центрах могут быть открыты с 12 апреля, однако в среду решил этот вопрос не рассматривать по причине роста заболеваемости коронавирусом.

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