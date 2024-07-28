Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов о повышении минималки: зарплаты вырастут почти на 70%

„Я вхожу в состав Трехстороннего совета, который обсуждает вопросы. Там говорили о том, на сколько повышать - на 10 или на 16%. Весь бизнес понимает, что повышать надо, на сколько можешь, а не на сколько хотят профсоюзы и чиновники. Бизнес согласился повысить на 10%, в нашем секторе это означает повышение на 69%, по сравнению с 2019 годом. Это много“, – сказала в интервью на Žinių radijаs Шишкаускене.

По ее словам, потребление услуг ресторанов снизилось на 11%. Это результат роста зарплат в секторе на 59%, подорожания продуктов, упразднения льготного НДС. Кроме того, по словам Шишкаускене, в Литве действует один из самых высоких НДС в еврозоне – 21% – это приводит к росту тени в секторе.