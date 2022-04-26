Для финансирования сделки Балнис намерен использовать свои 20% акций в компаниях, владеющих недвижимостью. Такое решение акционеры приняли 25 апреля, сделка будет заключена в мае.

"Рестораны Amber Food сейчас сталкиваются с атакой активистов, требующих, чтобы Vičiūnų grupė как можно скорее покинула Россию. Действия активистов расстраивают деятельность компании и отношения с клиентами и партнерами. Поскольку это может нанести непоправимый урон репутации брендов и дальнейшей деятельности компаний, я решил выкупить акции. Таким образом весь риск и ответственность я возьму на себя, однако в данным условиях нужно принимать решение незамедлительно", – сказал Балнис.

По его словам, Amber Food - совершенно автономный бизнес, в котором Матийошайтис и его члены семьи действовали как инвесторы, но не занимали никакие должности, всю прибыль они до сих пор инвестировали в расширение сети ресторанов.

"Amber Food не является частью Vičiūnų grupė, однако в глазах общества достаточно того, что владелец этой компании связан с ресторанами. Рестораны стали удобной мишенью, несмотря на то, что Amber Food не имеет ничего общего с Россией, на российском рынке не действует, ничего там не покупает и не продает", – прибавил Балнис.

Delfi напоминает, что с группой Amber Food не сотрудничают компании Wolt и Bolt, около ресторанов группы проводят акции протеста.

Amber food работает в Литве 15 лет. В ней 1200 работников. В группу входят рестораны Katpėdėlė, Charlie Pizza, Manami, Sugamour, La Crepe, Skonis, Guacamole, Lunch up, Grill Terrace и др.

Акционеры Amber food grupė - компания Deltos investicijos (Матийошайтис) и Гедиминас Балнис.