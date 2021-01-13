Генеральный секретарь Международного транспортно-логистического альянса (МТЛА) Повилас Дрижас считает, что таких случаев нет.

"Из зарубежных источников у нас есть информация, что было проверено более 15 тыс. водителей грузовиков, когда образовались очереди, и положительных результатов было всего 36. Национальность мы не знаем, но низкое число показывает, что вероятность заражения среди водителей очень низкая", - сказал П. Дрижас BNS перед встречей c премьером Ингридой Шимоните в среду.

Статьи по теме: Литовские перевозчики надеются, что выход Великобритании из ЕС не повлияет на их работу

"Первое и главное - это отрицательный тест, который требуется и по приезде в графство Кент, и при выезде в континентальную Европу с противоположной стороны", - сказал П. Дрижас.

Из-за неопределенности, связанной с окончательно состоявшимся "Брекситом", перевозчикам было рекомендовано избегать крупных операций в Соединенном Королевстве (СК). По словам П. Дрижаса, движение в СК сейчас происходит слаженно еще и по причине уменьшившегося потока, который должен снова вырасти в феврале или начале весны.

Чтобы ограничить распространение обнаруженной в СК мутации коронавируса в Европе, государства материка в конце прошлого года на короткое время приостановили сообщение с Британским архипелагом.