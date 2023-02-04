Гипотеза ЦБ Литвы: чем обусловлены высокие цены на продукты?

Такое предположение делает ЦБ в итоговом анализе динамики цен на продовольствие, результаты которого должны быть опубликованы в феврале.

“Рабочая гипотеза заключается в том, что цены в Литве выросли не только из-за проблем с предложением и шока цен на сырье и энергоносители, но и из-за высокого спроса”, — заявил журналистам Г. Шимкус.

"Именно обстоятельство высокого спроса позволило перенести рост цен на конечную стоимость товаров и услуг", - подчеркнул он.

Глава ЦБ отметил, что такая ситуация была выгодна многим участникам продовольственной цепочки.

“Выиграла вся торговая цепочка, начиная с производителей сырых продуктов питания, производителей промежуточных продуктов питания или производителей и продавцов продуктов питания”, — сказал Г. Шимкус.

Председатель правления ЦБ отметил, что подробный анализ изменения цен на продукты питания будет представлен госучреждениям и жителям в середине февраля.

“Мы изучили детали. Это рассматривалось с помощью более чем одного метода (…), чтобы сравнить конечную цену и себестоимость. Коллеги провели очень серьезное расследование”, — рассказал Г. Шимкус.

В начале января директор экономического департамента ЦБ Аурелиюс Дабушинскас прокомментировал Elta, что, хотя центральный банк страны постоянно следит за ценами, в январе их изменения будут отслеживаться более внимательно.

Затем он пояснил, что детальный анализ динамики цен на продовольствие ставит целью дать экономическую оценку изменения цен на группы продовольственных товаров: “Чем они были вызваны больше всего, какую часть изменений мы можем объяснить с помощью исторических связей между этими ценами и их факторами и т. д.”.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что было бы полезно более подробное расследование, проведенное ЦБ, которое выявило бы, что происходит на внутреннем рынке.

В конце прошлого года парламентская оппозиция призвала разобраться, обусловлена ​​ли инфляция в стране объективными экономическими причинами, или она также определяется действиями предпринимателей.

Государственное агентство данных сообщило в понедельник, что среднегодовая инфляция в 2022 году составила 18,9 процента и вместе с инфляцией в Латвии и Эстонии была одной из самых высоких в Европейском Союзе.

По статистике, цены на продукты питания и безалкогольные напитки вырастут в течение года примерно на 35 процентов.

В то же время в январе, по данным агентства, цены на продовольственные товары, молоко и продукты его переработки и яйца выросли на 40,9 процента, хлеб и зернопродукты - на 38,6 процента, кофе, чай и какао - на 36,1 процента, сахар, варенье, мед, шоколад и сладости - 34,2 процента.