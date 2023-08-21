21 августа 2023 г. 11:35

Гигантский реактор доставлен на завод Orlen Lietuva

 
ELTA
Игнас Добровольскас
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Перевозка реактора для завода Orlen Lietuvа в Мажейкяй завершена – в понедельник он был доставлен на место, сообщила пресс-секретарь компании Кристина Гендвиле.

Она заметила, что оборудование нового реактора будет длиться до октября.

Напомним, что перевозка реактора из Клайпеды в Мажейкяй началась в ночь с 5 на 6 августа. Груз везли по ночам, средняя скорость движения - 3 км/ч.

Сообщалось, что это самый тяжелый груз в Истории Литвы - масса груза 1800 тонн, а всей конструкции - 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина - 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства - 88.

Сначала в Мажейкяй груз планировали доставить 18 августа. Его везли по запланированному заранее маршруту из Клайпеды, через Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы.

Моменты перевозки:

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