Гигантский реактор доставлен на завод Orlen Lietuva

Она заметила, что оборудование нового реактора будет длиться до октября.

Напомним, что перевозка реактора из Клайпеды в Мажейкяй началась в ночь с 5 на 6 августа. Груз везли по ночам, средняя скорость движения - 3 км/ч.

Сообщалось, что это самый тяжелый груз в Истории Литвы - масса груза 1800 тонн, а всей конструкции - 2500 тонн, длина транспортного средства - 95 метров, ширина - 6,5 метра. Высота составит 10,5 метра, а количество осей самого транспортного средства - 88.

Сначала в Мажейкяй груз планировали доставить 18 августа. Его везли по запланированному заранее маршруту из Клайпеды, через Кретингский, Скуодасский и Мажейкяйский районы.