ГИБАЭ не будет участвовать в дискуссии по БелАЭС

ГИБАЭ сообщила, что получила приглашение от Департамента по ядерной и радиационной безопасности ("Госатомнадзора") Беларуси принять участие в обсуждении в пятницу, однако инспекция отказалась, так как ей предлагалось только наблюдать за обсуждением без права высказаться.

Как говорится в ответе ГИБАЭ "Госатомнадзору", большинство поднятых инспекцией проблем ядерной безопасности все еще не решено.

"В связи с таким большим количеством нерешенных вопросов ГИБАЭ отказалась участвовать в публичном обсуждении, где у нее не было бы права высказаться", - говорится в сообщении ГИБАЭ.

Беларусь в феврале объявила, что старт промышленной эксплуатации первого реактора БелАЭС отложен до апреля-мая.

Литва утверждает, что находящаяся вблизи границы БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отклоняет.