ГИБАЭ: Минск не спешит отвечать на все вопросы о БелАЭС

"Относительно полноты и надежности этих систем литовские и европейский эксперты задали не один вопрос и сформулировали не одну рекомендацию, отвечать на которые и проводить в жизнь которые белорусская сторона, к сожалению, не спешит. Росту числа отключения мог способствовать и поспешный пуск первого энергоблока", - прокомментировали BNS в ГИБАЭ.
Как утверждает инспекция, вообще такого рода отключения из-за неисправности того или иного оборудования предусмотрены в проекте каждой АЭС.
ГИБАЭ утверждала, что Минск не должен был сообщать Литве об этом инциденте, так как двустороннее соглашение между инспекцией и Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси заключено о немедленном оповещении в случае ядерной аварии.
"В Литве за радиационным фондом наблюдает Центр радиационной безопасности, изменений в мониторинге не зафиксировано", - отмечает инспекция.
Министерство энергетики Беларуси в понедельник сообщило, что первый энергоблок БелАЭС отключен от передающей сети автоматической защитой генератора. Отмечается, что радиационный фон на атомной станции и в зоне наблюдения не изменился.
Первый реактор БелАЭС был физически запущен в августе 2020 года, этап его промышленных испытаний начался в декабре и длился почти полгода, а промышленная (коммерческая) эксплуатация началась 10 июня нынешнего года.
Литва утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отклоняет.
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