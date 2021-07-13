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После того, как в Беларуси в понедельник снова была отключена от электросети Белорусская АЭС (БелАЭС), литовская Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) говорит, что важно, чтобы таких отключений при эксплуатации атомных станций было как можно меньше, а каждое отключение происходило в слаженном взаимодействии со всеми другими важными для безопасности системами.
ГИБАЭ: Минск не спешит отвечать на все вопросы о БелАЭС
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"Относительно полноты и надежности этих систем литовские и европейский эксперты задали не один вопрос и сформулировали не одну рекомендацию, отвечать на которые и проводить в жизнь которые белорусская сторона, к сожалению, не спешит. Росту числа отключения мог способствовать и поспешный пуск первого энергоблока", - прокомментировали BNS в ГИБАЭ.

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Как утверждает инспекция, вообще такого рода отключения из-за неисправности того или иного оборудования предусмотрены в проекте каждой АЭС.

ГИБАЭ утверждала, что Минск не должен был сообщать Литве об этом инциденте, так как двустороннее соглашение между инспекцией и Министерством по чрезвычайным ситуациям Беларуси заключено о немедленном оповещении в случае ядерной аварии.

"В Литве за радиационным фондом наблюдает Центр радиационной безопасности, изменений в мониторинге не зафиксировано", - отмечает инспекция.

Министерство энергетики Беларуси в понедельник сообщило, что первый энергоблок БелАЭС отключен от передающей сети автоматической защитой генератора. Отмечается, что радиационный фон на атомной станции и в зоне наблюдения не изменился.

Первый реактор БелАЭС был физически запущен в августе 2020 года, этап его промышленных испытаний начался в декабре и длился почти полгода, а промышленная (коммерческая) эксплуатация началась 10 июня нынешнего года.

Литва утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и природоохраны. Минск эти претензии отклоняет.

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