ГИБАЭ: Минск не предоставляет информацию о вероятных выбросах в случае аварии на БелАЭС

Как отмечает инспекция, эта информация литовским ведомствам необходима, чтобы точнее оценивать вероятное радиологическое воздействие БелАЭС на население и окружающую среду, а также в случае надобности уточнить планы аварийной готовности.

"Промедление Беларуси с предоставлением необходимой детальной информации следует считать невыполнением обязательств в соответствии с Конвенцией о ядерной безопасности", - сказал для пресс-релиза начальник ГИБАЭ Михаилас Демченка.

Инспекция еще раз напомнила Минску о просьбе и информировала об этом президента планирующейся встречи договаривающихся стран Конвенции о ядерной безопасности, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).