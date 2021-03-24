ГИБАЭ: Минск не предоставляет информацию о вероятных выбросах в случае аварии на БелАЭС

Как отмечает инспекция, эта информация литовским ведомствам необходима, чтобы точнее оценивать вероятное радиологическое воздействие БелАЭС на население и окружающую среду, а также в случае надобности уточнить планы аварийной готовности.
"Промедление Беларуси с предоставлением необходимой детальной информации следует считать невыполнением обязательств в соответствии с Конвенцией о ядерной безопасности", - сказал для пресс-релиза начальник ГИБАЭ Михаилас Демченка.
Инспекция еще раз напомнила Минску о просьбе и информировала об этом президента планирующейся встречи договаривающихся стран Конвенции о ядерной безопасности, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
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