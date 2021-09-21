Как сообщает инспекция, большинство уже давно поднятых проблем с безопасностью до сих пор не решены.
"В прогрессивных странах самое большое внимание уделяется обеспечению ядерной безопасности, а не соблюдению сроков графика строительства. К сожалению, приоритеты у Беларуси совсем другие, это говорит о низком уровне культуры безопасности и вызывает огромную обеспокоенность безопасностью", – сказал для пресс-релиза начальник ГИБАЭ Михаилас Демченка.
Инспекция в минувшую пятницу выслала Министерству по чрезвычайным ситуациям Беларуси еще одно письмо, в котором подчеркивает необходимость остановить деятельность первого энергоблока и строительство второго энергоблока.
ГИБАЭ напомнила, что все еще ждет ответов на вопросы, связанные с выбором и оценкой площадки, устойчивостью оборудования БелАЭС к сейсмическим событиям и воздействую падения большого коммерческого самолета, выполнением рекомендаций по стресс-тесам и др. проблемами.
"Поскольку сейчас первый энергоблок АЭС остановлен, время ремонта можно было бы использовать на и на все остальные работы по повышению безопасности", – сказал М. Демченка.
Литва является самым активным критиком осуществляемого у ее границы проекта БелАЭС. Минск отклоняет обвинения по поводу пробелов в безопасности на станции.
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