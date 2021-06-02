По ее сообщению, в среду Министерство по экстремальным ситуациям Беларуси сообщило о выдаче лицензии на начало промышленного использования блока.

Представитель ГИБАЭ Михаил Демченко утверждает, что белорусские ведомства сконцентрировали все внимание не на решении проблем безопасности, а на графике производства.

"Нельзя относиться терпимо к такому халатному подходу к атомной безопасности", – отметил в сообщении М. Демченко.

Литва является самым активным критиком БелАЭС, которая находится недалеко от Вильнюса.