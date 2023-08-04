Гендиректор Orlen Lietuva: инвестиции в развитие Мажейкяйского филиала достигают почти 1 млрд евро

По его словам, как только новый реактор будет введен в эксплуатацию, завод увеличит производство светлых нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, что позволит предприятию увеличить выручку и инвестиции в производство зеленой энергии.

"Сейчас в Мажейкяй схема переработки оставляет довольно много тяжелых фракций, т. е. спрос и стоимость мазута с отрицательной маржой в мире падает, а требования к качеству ужесточаются. Поэтому мы хотим сохранить конкурентоспособность Orlen Lietuva и должны свести к минимуму производство высокосернистого мазута", — сказал в четверг Рудницкий на пресс-конференции, во время которой компания представила свой новый нефтяной реактор.