04 августа 2023 г. 08:27

Гендиректор Orlen Lietuva: инвестиции в развитие Мажейкяйского филиала достигают почти 1 млрд евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

По словам генерального директора Orlen Lietuva Михала Рудницкого, развитие Мажейкяйского филиала и установка нового реактора для переработки нефти являются "очевидным признаком очень хорошего международного сотрудничества между Литвой и Польшей" и свидетельствуют о том, что материнская компания активно инвестирует в свое литовское отделение. По его словам, это самая крупная инвестиция польского капитала в Литву, ее общая сумма составляет почти 1 млрд евро.

По его словам, как только новый реактор будет введен в эксплуатацию, завод увеличит производство светлых нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, что позволит предприятию увеличить выручку и инвестиции в производство зеленой энергии.

"Сейчас в Мажейкяй схема переработки оставляет довольно много тяжелых фракций, т. е. спрос и стоимость мазута с отрицательной маржой в мире падает, а требования к качеству ужесточаются. Поэтому мы хотим сохранить конкурентоспособность Orlen Lietuva и должны свести к минимуму производство высокосернистого мазута", — сказал в четверг Рудницкий на пресс-конференции, во время которой компания представила свой новый нефтяной реактор.

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