Где платили самые высокие зарплаты во втором квартале?

В настоящее время средняя зарплата в стартап-секторе Литвы составляет 3,8 тыс. евро до вычета налогов, она за год выросла на 15 проц. или 500 евро. Всего в стартапах работают 17,5 тыс. жителей Литвы – фиксируется 5-процентный или почти на 1 тыс. прирост талантов за год.

По данным ассоциации, самые высокие зарплаты во втором квартале 2023 года платил стартап "Oberlo" – 15,8 тыс. евро (+144 проц. по сравнению с I кв. 2023 г.).

За ним следуют "Game Insight" – 9,2 тыс. евро (-24 проц. по сравнению с I кв. 2023 г.), "Planner 5D" – 7,6 тыс. евро (+3 проц. по сравнению с I кв. 2023 г.), "Tesonet Accelerator" – 7,3 тыс. евро (-4 проц. по сравнению с I кв. 2023 г.) и "Cast A" – 6,8 тыс. евро (-1 проц. по сравнению с I кв. 2023 г.)